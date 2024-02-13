Булыкин: «РБ Лейпциг» постарается преподнести сюрпризы «Реалу»

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и мадридским «Реалом».

«Я думаю, что «РБ Лейпциг» постарается навязать борьбу «Реалу» и даже преподнести сюрпризы. А сливочным будет немного не по себе. Так что, не думаю, что будет легкая прогулка, такая как с «Жироной», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Реалом» пройдет сегодня, 13 февраля. Старт поединка запланирован на 23:00 по столичному времени. За всеми событиями матча можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.