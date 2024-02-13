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Дьяков не верит в победу «Реала» над «РБ Лейпцигом»

13 Февраля 2024 • 18:48 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Реал Мадрид
Через 3 ч. 29 мин.

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и мадридским «Реалом».

По мнению эксперта, «Реалу» будет тяжело в игре с немецким коллективом из-за травмы Джуда Беллингема и других важных футболистов.

«Я не думаю, что «Реал» выиграет на выезде, может быть, сами даже на ничью сыграют, а в ответной игре, когда все восстановятся, то смогут сыграть на победу», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Реалом» пройдет во вторник, 13 февраля. Старт поединка запланирован на 23:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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