Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от всего этапа плей-офф в Лиге чемпионов.

«Для меня «Реал» и «Манчестер Сити» – фавориты на победу в Лиге чемпионов. «Бавария» не очень идёт в Бундеслиге. Смотрел игру с «Байером» и удивился состоянием мюнхенцев. «Бавария» не так сильна, как обычно. Пока других претендентов не вижу», – сказал Булыкин.

В 1/8 финала «Реал» будет играть против «РБ Лейпцига», а «Манчестер Сити» - против «Копенгагена». Первые матчи в Германии и Дании соответственно пройдут во вторник, 13 февраля.