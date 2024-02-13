​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году

Авторитетный портал Goal представил обновлённую версию своего рейтинга фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

По мнению экспертов, самые высокие шансы выиграть «Золотой мяч» в этом году на текущий момент имеет полузащитник Джуд Беллингем, который шикарно проводит дебютный сезон в «Реале».

На второй позиции этого рейтинга расположился форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, имеющий высокие шансы стать игроком «Реала» ближайшим летом. Тройку фаворитов замыкает Эрлинг Холанн, который забивает много голов в «Манчестер Сити».

В топ-5 также входят Гарри Кейн из «Баварии» и Фил Фоден из «Манчестер Сити».

Напомним, что в 2023 году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси.