​Сёмин: «Мне кажется, даже тренер «Реал Сосьедада» ещё не знает, выйдет ли Захарян на матч с «ПСЖ»

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался по поводу шансов российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна сыграть в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Нельзя предугадать, появится ли Захарян на поле против «ПСЖ». Да и не нужно этого делать. Мне кажется, даже тренер «Реал Сосьедада» ещё не знает, выйдет ли Захарян», - цитирует Сёмина Metaratings.

Сёмин отметил, что в предыдущем матче Захарян сыграл неплохо. Экс-тренер «Локомотива» считает, что у «Реал Сосьедада» неплохие шансы в дуэли с «ПСЖ».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» пройдёт в среду, 14 февраля.