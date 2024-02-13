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​Сёмин: «Мне кажется, даже тренер «Реал Сосьедада» ещё не знает, выйдет ли Захарян на матч с «ПСЖ»

13 Февраля 2024 • 17:29 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Сосьедад
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14.02 23:00

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался по поводу шансов российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна сыграть в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».  

«Нельзя предугадать, появится ли Захарян на поле против «ПСЖ». Да и не нужно этого делать. Мне кажется, даже тренер «Реал Сосьедада» ещё не знает, выйдет ли Захарян», - цитирует Сёмина Metaratings.

Сёмин отметил, что в предыдущем матче Захарян сыграл неплохо. Экс-тренер «Локомотива» считает, что у «Реал Сосьедада» неплохие шансы в дуэли с «ПСЖ».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» пройдёт в среду, 14 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Юрий Сёмин ПСЖ Арсен Захарян ещё теги

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