Два игрока «Барселоны» восстановились к матчу с «Наполи»

Полузащитники «Барселоны» Серхи Роберто и Ориоль Ромеу смогут принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Наполи». Об этом сообщает журналист Ферран Корреас. Напомним, в последнее время оба футболиста не играли из-за мышечных повреждений.

В текущем сезоне Роберто принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и записал в свой актив один ассист.

На счету Ромеу 24 выхода на поле и одна результативная передача в нынешней кампании.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» пройдет 21 февраля. Начало игры запланировано на 23:00 по мск.