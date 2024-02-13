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Лига чемпионов

Два игрока «Барселоны» восстановились к матчу с «Наполи»

13 Февраля 2024 • 16:36 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

Полузащитники «Барселоны» Серхи Роберто и Ориоль Ромеу смогут принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Наполи». Об этом сообщает журналист Ферран Корреас. Напомним, в последнее время оба футболиста не играли из-за мышечных повреждений.

В текущем сезоне Роберто принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и записал в свой актив один ассист.

На счету Ромеу 24 выхода на поле и одна результативная передача в нынешней кампании.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» пройдет 21 февраля. Начало игры запланировано на 23:00 по мск.

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