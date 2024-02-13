Руис рассказал, готов ли Мбаппе сыграть в Лиге чемпионов с «Реал Сосьедадом»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис поделился информацией о состоянии нападающего команды Килиана Мбаппе перед матчем с «Реал Сосьедадом».

— Он получил небольшое повреждение, но тренировался в понедельник и вторник. Он в хорошей форме, чтобы играть, и я уверен, что он проведет очень хороший матч, — приводит слова Руиса RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и стал автором семи результативных передач.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» пройдет 14 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.