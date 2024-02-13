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Руис: «ПСЖ» предстоит тяжёлый матч против «Реал Сосьедада»

13 Февраля 2024 • 15:28 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Сосьедад
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14.02 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис высказался о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом».

— Я очень хорошо знаю «Реал Сосьедад». Это хорошо организованная команда с сильным прессингом. Однако мы сохраняем спокойствие. Завтра у нас будет трудный матч, — приводит слова Руиса пресс-служба парижан.

В текущем сезоне 27-летний хавбек появился на поле в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоится в среду, 14 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
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