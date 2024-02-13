Гвардиол и Ковачич пропустят матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном»

Сегодня, 13 февраля, «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Копенгагеном» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как стало известно City Xtra, защитники «горожан» Серхио Гомес и Йошко Гвардиол не смогут помочь команде в предстоящей игре. Кроме того, сообщается, что встречу пропустит хавбек Матео Ковачич.

Начало матча между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которая пройдет на портале LiveResult.

Ответный поединок состоится 6 марта в Манчестере.