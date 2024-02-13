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Тарханов: Вряд ли у «Манчестер Сити» будут проблемы с «Копенгагеном»

13 Февраля 2024 • 14:43 Комментировать
Копенгаген
...
Манчестер Сити
1 12.00 X 5.80 2 1.25
Через 8 ч. 2 мин.

Известный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити».

«Думаю, навряд ли тут будут проблемы. «Манчестер Сити» без разницы где играть, это классная команда. Все может быть, здесь нельзя исключать различные варианты. Но «Сити» все равно будет сильнее», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 13 февраля. Стартовый свисток запланирован на 23:00 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию поединка на портале LiveResult.

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