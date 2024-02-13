​Уткин дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Реал»

Во вторник вечером в 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся «РБ Лейпциг» и «Реал». Прогноз на эту игру сделал известный журналист Василий Уткин.

«Если учесть, что «Реал» снова в огне, если учесть, что «Реал» после вылета из Кубка Испании играл в относительно щадящем режиме и должен быть свеж, то «Реал», безусловно, не уйдёт без гола в матче с «РБ Лейпцигом». Но дело не в этом. Дело в том, что ещё и пропустит игру Беллингем. А тогда вопрос: кто должен забить у «Реала»? Я бы поставил на гол Винисиуса Жуниора в этом матче», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и «Реалом» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.