Генич сделал прогноз на матч «Копенгаген» - «Манчестер Сити»

Известный комментатор Константин Генич высказал мнение о первом матче между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Сити» - явный фаворит. Все решится не в этой встрече, а в ответной. Здесь если голы и будут, то, скорее всего, во втором тайме. Думаю, что «2-й тайм результативнее 1-го» - хорошее предложение», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Поединок состоится во вторник, 13 февраля, на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Главным арбитром матча назначен испанец Хосе Санчес. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.