Титов дал прогноз на матч «Копенгаген» - «Манчестер Сити»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Форма и класс «Сити» обеспечат ему победу. Дожмут, как «Эвертон» в последнем туре АПЛ. Но считаю, что успех легким не будет. Скорее всего, минимальная победа, максимум – в 2 мяча», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Копенгаген» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 13 февраля, на стадионе в Дании. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.