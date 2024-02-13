Лига чемпионов возвращается – какие матчи пройдут сегодня

Спустя два месяца главный клубный турнир Европы возвращается – на неделе пройдёт первая порция матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник, 13 февраля, состоятся две игры: «Реал» будет гостить у «РБ Лейпцига», а «Манчестер Сити» - у «Копенгагена».

На следующий день, 14 февраля, «ПСЖ» примет «Реал Сосьедад», а «Лацио» сразится с «Баварией».

Стоит сказать, что главным фаворитом Лиги чемпионов считается «Манчестер Сити», который выиграл этот турнир в прошлом сезоне.

Следить за матчем между «РБ Лейпцигом» и «Реалом» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.