Захарян - в заявке «Реал Сосьедада» на матч с «ПСЖ»

Тренерский штаб испанского «Реал Сосьедада» определился с составом команды на предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Российский полузащитник Арсен Захарян был включен в заявку на игру.

Поединок «ПСЖ» против «Реал Сосьедада» пройдет в среду, 14 февраля, на стадионе в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 25 поединках за «Реал Сосьедад». Полузащитник отметился одной голевой передачей. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2029 года.

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