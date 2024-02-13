​Эксперты назвали вероятность, с которой «Реал Сосьедад» обыграет «ПСЖ»

Эксперты букмекерских контор оценили победу «Реал Сосьедада» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» в 16,6%.

По мнению экспертов явными фаворитами предстоящего матча Лиги чемпионов являются футболисты французского коллектива. Победа «ПСЖ» оценена в 58,4%. Ничейный исход возможен с вероятностью в 25,0%.

Стоит отметить, что команды ещё ни разу не проводили очных встреч.

Матч «ПСЖ» – «Реал Сосьедад» состоится в среду, 14 февраля 2024 года. Не пропустите начало прямой бесплатной трансляции матча в 23:00 по московскому времени на нашем портале.