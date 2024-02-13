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Де Лигт поделился мнением об Иммобиле

13 Февраля 2024 • 11:51 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт поделился мнением о центрфорварде римского «Лацио» Чиро Иммобиле в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Чиро – опасный нападающий, который любит играть на грани офсайда. Он забил много важных голов и продолжает делать это. Иммобиле может долгое время оставаться в тени, а затем забить решающий гол. За ним его партнерами нужно внимательно следить во время матча», - передает слова нидерландца Bayern & Germany.

Первая игра между командами состоится в Риме 14 февраля, начало запланировано в 23:00 по московскому времени.

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Лацио Бавария Маттейс де Лигт ещё теги
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