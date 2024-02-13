Кушанашвили дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Реал»

Шоумен Отар Кушанашвили поделился мнением о первом матче между немецким «РБ Лейпцигом» и мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Те, кто спешит с выводами - не надо этого делать. Это Лига чемпионов, дело непредсказуемое. Ставлю на ничью, потому что «Реал» в нынешнем состоянии пока не лучше «Лейпцига», - передает слова Кушанашвили Sport24.

Поединок между «РБ Лейпцигом» и «Реалом» состоится в Германии сегодня, 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на страницах Liveresult.ru.