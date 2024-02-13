Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Кушанашвили дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Реал»

13 Февраля 2024 • 11:15 Комментировать

Шоумен Отар Кушанашвили поделился мнением о первом матче между немецким «РБ Лейпцигом» и мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Те, кто спешит с выводами - не надо этого делать. Это Лига чемпионов, дело непредсказуемое. Ставлю на ничью, потому что «Реал» в нынешнем состоянии пока не лучше «Лейпцига», - передает слова Кушанашвили Sport24.

Поединок между «РБ Лейпцигом» и «Реалом» состоится в Германии сегодня, 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на страницах Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Отар Кушанашвили РБ Лейпциг ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.02.24 в 23:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.25 3.65 2.14
Видео
13.02.24 в 23:00
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.80 5.80 1.29
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
11:15 · Лига чемпионов
Кушанашвили дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Реал»
10:48 · Лига чемпионов
Капелло назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
10:34 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Холанн очень силён морально»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сравнил Холанна с Роналду и Месси
09:30 · Лига чемпионов
Тренер «Копенгагена»: «Верим, что победим «Манчестер Сити»
09:26 · Испания. Ла Лига
Кроос рассказал, считает ли он «Реал» фаворитом Лиги чемпионов
08:30 · Лига чемпионов
Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов
00:12 · Лига чемпионов
Де Лигт высказался о предстоящем матче с «Лацио»
12 Февраля
23:47 · Лига чемпионов
Вратарь «РБ Лейпцига»: «Знаем, какие у «Реала» классные игроки»
22:37 · Лига чемпионов
Тарханов оценил шансы «РБ Лейпцига» в матче против «Реала»
21:40 · Лига чемпионов
Гвардиола — о первом матче с «Копенгагеном»: Эта игра не будет определяющей для «Манчестер Сити»
21:30 · Лига чемпионов
Аке: «Лига чемпионов — одно из самых сложных соревнований в мире»
21:19 · Лига чемпионов
Анчелотти знает, какой вратарь сыграет в Лиге чемпионов с «РБ Лейпцигом»
20:59 · Лига чемпионов
​Анчелотти ответил на вопрос о будущем Крооса
20:55 · Лига чемпионов
​Анчелотти высказался об отсутствии Беллингема
Все новости
Рекомендуем