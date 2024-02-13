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Лига чемпионов

Капелло назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

13 Февраля 2024 • 10:48 Комментировать
Копенгаген
...
Манчестер Сити
1 12.00 X 5.80 2 1.25
Через 11 ч. 8 мин.

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Итальянский специалист выделил «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «ПСЖ». Также Капелло призвал обратить внимание на финалиста прошлогоднего розыгрыша турнира миланский «Интер».

«Реал» и «Манчестер Сити» впереди, «ПСЖ» на ступеньку ниже, «Бавария» отстаёт ещё больше. Я бы обратил внимание на «Интер», который, возможно, немного недооценён за пределами Италии», — цитирует Капелло L’Équipe.

Также тренер подчеркнул, что хоть пока «ПСЖ» и не является доминирующей командой, у подопечных Луиса Энрике появилась игровая философия.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который сегодня, 13 февраля, в первом матче 1/8 финала встретится с «Копенгагеном». Начало этой игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

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