Балахнин назвал фаворитов Лиги чемпионов в преддверии плей-офф

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» перед стартом плей-офф Лиги чемпионов поделился мнением о фаворитах турнира.

«Традиционно одни и те же команды являются фаворитами на самом деле. Тот же «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария». Вот даже не думая, это команды, которые по умолчанию фавориты Лиги чемпионов. Они традиционно там играют и традиционно сильны», — сказал Балахнин.

13 февраля первые матчи в 1/8 финала ЛЧ проведут пары «Копенгаген» - «Манчестер Сити», за текстовой трансляцией матча можно следить здесь. В этот же день «РБ Лейпциг» примет «Реал», следить за ходом игры можно по ссылке.