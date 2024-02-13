Тренер «Копенгагена»: «Верим, что победим «Манчестер Сити»

Рулевой «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался касательно предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского клуба «Манчестер Сити».

«Мы понимаем, что «Сити» - очень сильный соперник. Но за эту команду играют такие же люди, как мы. Поэтому наша команда всегда верит в победу. В предстоящем матче нас ждет невероятная поддержка трибун», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Первый поединок между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» пройдет во вторник, 13 февраля, на стадионе в Дании. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.