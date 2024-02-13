Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах своей команды выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

«Когда я только возглавил команду, то думал, что Лига чемпионов – это слишком для нас. Сейчас же в клубе все верят, что могут выиграть этот турнир. Это лучшее наследие для команды», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» встретится с «Копенгагеном». Поединок состоится сегодня, 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответный матч запланирован на 6 марта.