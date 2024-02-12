Вратарь «РБ Лейпцига»: «Знаем, какие у «Реала» классные игроки»

​Голкипер «РБ Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

- Мы знаем, какие у «Реала» классные игроки. Винисиус провёл фантастический матч в выходные. У них много хороших игроков, нужно время, чтобы всех перечислить. Нельзя делать акцент только на одном, - цитирует Гулачи пресс-служба УЕФА.

Также вратарь отметил, что рад восстановиться после травмы и надеется помочь команде в Лиге чемпионов.

Встреча «РБ Лейпциг» - «Реал» Мадрид состоится 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«РБ Лейпциг» занял второе место на групповом этапе турнира, обойдя «Янг Бойз» и «Црвену Звезду». Первое место в группе занял «Манчестер Сити».