Тарханов оценил шансы «РБ Лейпцига» в матче против «Реала»

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом» и мадридским «Реалом».

Тарханов считает, что немецкий клуб не сможет оказать «сливочным» серьёзного сопротивления.

- Немцы нестабильно выступают в Бундеслиге. А «Реал» - это мощная машина, которую очень сложно остановить. В прошлом сезоне в 1/8 финала «РБ Лейпциг» играл с «Манчестер Сити» и тогда не смог бороться на равных. Думаю, что и сейчас будет примерно так же, - цитирует Тарханова Vprognoze.

Матч между «РБ Лейпцигом» и «Реалом» пройдет завтра, 13 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Реал» не смог вылететь в Лейпциг прямым рейсом из-за протестов в Германии. Позже появилась информация, что автобус с футболистами «Реала» попал в аварию в Лейпциге.

«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в своей группе. Мадридцы обошли «Наполи», «Брагу» и «Унион». «Лейпциг» занял второе место в группе с «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».