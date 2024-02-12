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Гвардиола — о первом матче с «Копенгагеном»: Эта игра не будет определяющей для «Манчестер Сити»

12 Февраля 2024 • 21:40 Комментировать
Копенгаген
...
Манчестер Сити
1 12.00 X 5.80 2 1.25
Через 23 ч. 41 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о важности первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена».

— Это матч не будет для нас определяющим. Нам просто нужно добиться хорошего результата, чтобы завершить дело в Манчестере, — приводит слова Гвардиолы City Zone.

Первый матч между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» состоится уже завтра, 13 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Подробная текстовая трансляция игры будет доступна на спортивном портале LiveResult.

Ответный матч между командами пройдет 6 марта в Англии.

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КОПЕНГАГЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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