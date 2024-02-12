Аке: «Лига чемпионов — одно из самых сложных соревнований в мире»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о предстоящем возобновлении Лиги чемпионов. Соперником «горожан» в 1/8 финала турнира станет датский «Копенгаген».

«Наверное, Лига чемпионов — одно из самых сложных соревнований в мире. Здесь соревнуется так много сильнейших команд. Иногда сложно хорошо провести две игры, но нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче несмотря ни на что», — приводит слова Аке пресс-служба «горожан».

Завтра, 13 февраля, «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Копенгагеном». Матч должен будет стартовать в 23:00 по московскому времени. Текстовая трансляция поединка пройдет на портале LiveResult.