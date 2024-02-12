Анчелотти знает, какой вратарь сыграет в Лиге чемпионов с «РБ Лейпцигом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, кто из вратарей выйдет на поле в предстоящем матче против «РБ Лейпцига».

— Лунин или Кепа? Мне это известно. Не переживаете слишком сильно по этому поводу. Вы узнаете все завтра, — заявил Анчелотти журналистам.

Во вторник, 13 февраля, «Реал» на выезде встретится с «РБ Лейпцигом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Ответный матч между командами пройдет в 6 марта в Мадриде.