​Анчелотти ответил на вопрос о будущем Крооса

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу будущего полузащитника Тони Крооса. Действующий контракт немецкого футболиста рассчитан до конца сезона. Ранее Кроос не раз говорил о желании завершить карьеру в «Реале».

«Мы должны уважать любое решение Тони Крооса. Моя позиция заключается в том, что футболист должен завершать карьеру на самом высоком уровне. Мотивация – это не деньги или титулы. Кроос любит футбол», - сказал Анчелотти в понедельник на пресс-конференции.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 13 февраля, - против «РБ Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов.