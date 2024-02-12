​Анчелотти высказался об отсутствии Беллингема

Наставник «Реала» Карло Анчелотти выступил на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Итальянец высказался об отсутствии Джуда Беллингема – англичанин в последней игре Ла Лиги против «Жироны» получил повреждение лодыжки.

«Отсутствие Беллингема? Нужно подумать о том, сколько мы уже выиграли без Джуда, когда играли Браим Диас и Хоселу. Конечно, Джуд важен, но его отсутствие мотивирует нас ещё сильнее. Мы готовы, мы настроены», - сказал Анчелотти журналистам.

Матч между «РБ Лейпцигом» и «Реалом» стартует 13 февраля в 23:00 по московскому времени.