Анчелотти: «Лига чемпионов – самое важное для «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

«Моя мотивация всегда высока, потому что мне нравится то место, где я нахожусь, и мне нравятся футболисты, которые есть в моём распоряжении. Лига чемпионов – самое важное для «Реала». Мы всегда будем бороться за этот трофей», - сказал Анчелотти на понедельничной пресс-конференции.

Матч Лиги чемпионов между «РБ Лейпцигом и «Реалом» стартует 13 февраля в 23:00 по московскому времени.

«Реал» выигрывал Лигу чемпионов больше всех – 14 раз.