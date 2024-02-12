Камавинга: Я всегда буду помнить первую победу в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о первой победе в Лиге чемпионов.

Напомним, 21-летний хавбек выступает за «сливочных» с 2021 года.

«Я всегда буду помнить момент вручения трофея, потому что это был мой первый титул. Я начал играть, как только приехал, поэтому у меня не было времени увидеть свое лицо на стадионе. Первое, что вспоминается — это гимн. Он невероятный, иногда я пою его, когда выхожу на поле», — приводит слова Камавинга Madrid Universal.

В текущем сезоне французский футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах и сделал две результативные передачи.