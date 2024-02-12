«Реал» не смог вылететь прямым рейсом на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом»

Мадридский «Реал» столкнулся с трудностями при вылете из аэропорта на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом».

По информации Marca, персонал аэропортов Лейпцига и Дрездена объявил забастовку по призыву профсоюза Verdi.

Таким образом работники отреагировали на то, что им отказали в повышении заработной платы и компенсации инфляции в размере 3000 евро. В итоге в аэропорту Лейпцига были отменены более 100 пассажирских рейсов.

Самолету «Реала» пришлось приземлиться в Эрфурте. Оставшиеся 160 км пути мадридский клуб преодолел на автобусе.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.