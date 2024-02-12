Деменко: У «Манчестер Сити» и «Реала» не будет лёгких матчей в Лиге чемпионов

Экс-футболист сборной России Максим Деменко высказался о предстоящих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, 13 февраля пройдут первые матчи плей-офф между «РБ Лейпцигом» и «Реалом», а также между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити».

«Я думаю, что «Манчестер Сити» и «Реал» 1/8 финала пройдут. Никто не говорит, что их ждут легкие матчи. Но по сумме двух встреч они должны оказаться в четвертьфинале», — приводит слова Деменко Vprognoze.

Начало матчей «РБ Лейпциг» - «Реал» и «Копенгаген» - «Манчестер Сити» запланировано на 23:00 по мск. Текстовые трансляции обеих встреч будут доступны на портале LiveResult.