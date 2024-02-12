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Лига чемпионов

Поражение от «Наполи» может решить судьбу Хави слухи

12 Февраля 2024 • 16:25 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может покинуть команду до конца сезона.

Как стало известно Diario AS, поражение в первом матче Лиги чемпионов от «Наполи» поставит Хави перед угрозой увольнения. По данным источника, Рафаэль Маркес может стать новым наставником «Барселоны», если Хави будет отправлен в отставку.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» пройдет 21 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Ответная игра между командами состоится 12 марта.

Напомним, ранее Хави заявил, что покинет «Барселону» в конце текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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