Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может покинуть команду до конца сезона.

Как стало известно Diario AS, поражение в первом матче Лиги чемпионов от «Наполи» поставит Хави перед угрозой увольнения. По данным источника, Рафаэль Маркес может стать новым наставником «Барселоны», если Хави будет отправлен в отставку.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» пройдет 21 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. Ответная игра между командами состоится 12 марта.

Напомним, ранее Хави заявил, что покинет «Барселону» в конце текущего сезона.