Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Розе: «Мы точно не боимся «Реал»

12 Февраля 2024 • 15:59 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Реал Мадрид
13.02 23:00

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

По словам специалиста, несмотря на то, что сейчас «сливочные» пребывают в хорошей форме, его команда намерена добиться положительного результата.

«Мы точно не боимся «Реал». Мы с нетерпением ждём матча с этим соперником, хотим выполнить задачу на домашнем стадионе. Это то, ради чего мы усердно работали в прошлом сезоне и в этом сезоне на групповом этапе», — приводит слова Розе пресс-служба УЕФА.

Матч «РБ Лейпциг» — «Реал» состоится завтра, 13 февраля, в Германии. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг Марко Розе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Февраля
13:38
​Эксперты назвали фаворита матча «РБ Лейпциг» – «Реал» Мадрид
13:05
«РБ Лейпциг» - «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle
11 Февраля
19:42
​Без Беллингема, но с Начо: «Реал» показал заявку на матч Лиги чемпионов 1
16:00
Начо готов сыграть с «РБ Лейпцигом»
15:31
Анчелотти: «Рюдигер не сыграет в первом матче с «РБ Лейпцигом»
10 Февраля
22:21
Прогноз на точный счёт матча РБ Лейпциг – Реал Мадрид Лиги чемпионов – 13 февраля 2024
19 Декабря
01:37
Модрич: «РБ Лейпциг» отлично выступает в Бундеслиге»
18 Декабря
21:02
Эксперт назвал самую интересную пару плей-офф Лиги чемпионов 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
15:59 · Лига чемпионов
Розе: «Мы точно не боимся «Реал»
15:30 · Лига чемпионов
Гвардиол пропустил тренировку «Манчестер Сити» перед матчем Лиги чемпионов
15:00 · Лига чемпионов
​УЕФА показал новый мяч Лиги чемпионов фото
13:38 · Лига чемпионов
​Эксперты назвали фаворита матча «РБ Лейпциг» – «Реал» Мадрид
12:48 · Лига чемпионов
Кубо продлил контракт с «Реал Сосьедадом»
12:28 · Лига чемпионов
Агент Захаряна оценил готовность игрока к матчу с «ПСЖ»
11:58 · Лига чемпионов
Тренер «Наполи» считает, что Лига чемпионов поможет преодолеть трудности
08:47 · Лига чемпионов
Симеоне высказался о матче с «Интером» в Лиге чемпионов
11 Февраля
19:42 · Лига чемпионов
​Без Беллингема, но с Начо: «Реал» показал заявку на матч Лиги чемпионов 1
16:00 · Испания. Ла Лига
Начо готов сыграть с «РБ Лейпцигом»
15:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Рюдигер не сыграет в первом матче с «РБ Лейпцигом»
11:35 · Лига чемпионов
Луис Энрике: «ПСЖ» будет идеально готов к Лиге чемпионов»
10 Февраля
17:27 · Лига чемпионов
​Эксперты оценили шансы на победу «Копенгагена» в матче против «Манчестер Сити»
15:45 · Лига чемпионов
​Гвардиола или Моуринью: какой тренер потратил на трансферы больше всех
13:23 · Италия. Серия А
Буффон высказался о том, что ни разу не выиграл Лигу чемпионов
Все новости
Рекомендуем