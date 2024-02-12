Розе: «Мы точно не боимся «Реал»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

По словам специалиста, несмотря на то, что сейчас «сливочные» пребывают в хорошей форме, его команда намерена добиться положительного результата.

«Мы точно не боимся «Реал». Мы с нетерпением ждём матча с этим соперником, хотим выполнить задачу на домашнем стадионе. Это то, ради чего мы усердно работали в прошлом сезоне и в этом сезоне на групповом этапе», — приводит слова Розе пресс-служба УЕФА.

Матч «РБ Лейпциг» — «Реал» состоится завтра, 13 февраля, в Германии. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.