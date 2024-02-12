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Гвардиол пропустил тренировку «Манчестер Сити» перед матчем Лиги чемпионов

12 Февраля 2024 • 15:30 Комментировать
Копенгаген
...
Манчестер Сити
1 12.00 X 5.80 2 1.25
13.02 23:00

Крайний защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол не присутствовал на тренировке команды в преддверии матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Об этом сообщает журналист Тайрон Маршалл.

В текущем сезоне 22-летний Гвардиол появился на поле в 27 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 13 февраля. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Йошко Гвардиол

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