Гвардиол пропустил тренировку «Манчестер Сити» перед матчем Лиги чемпионов

Крайний защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол не присутствовал на тренировке команды в преддверии матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Об этом сообщает журналист Тайрон Маршалл.

В текущем сезоне 22-летний Гвардиол появился на поле в 27 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 13 февраля. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.