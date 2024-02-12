Лига чемпионов возвращается – во вторник и среду пройдёт первая порция матчей 1/8 финала главного клубного турнира континента. Между тем, УЕФА показал новый мяч, который будет использоваться на матчах Лиги чемпионов. Мяч от Adidas выполнен в ярких цветах.

Главным фаворитом Лиги чемпионов эксперты считают «Манчестер Сити». Именно команда Хосепа Гвардиолы выиграла турнир в прошлом сезоне – в финале «горожане» переиграли «Интер» с минимальным счётом 1:0.

Добавим, что финальный матч Лиги чемпионов сезона 2023/2024 пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Лига чемпионов возвращается: оцениваем шансы команд на победу в турнире