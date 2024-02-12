​Эксперты назвали фаворита матча «РБ Лейпциг» – «Реал» Мадрид

По мнению экспертов букмекерских контор «Реал» является фаворитом предстоящего матча Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 13 февраля 2024 года.

Победа мадридского «Реала» ожидается с вероятностью в 43,9 %, победа хозяев поля – 30,7%. Ничейный исход в матче возможен с вероятностью в 25,4%.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Реал» Мадрид состоится во вторник, 13 февраля. Начало встречи запланировано на 23.00 по московскому времени. Не пропустите бесплатную трансляцию матча на нашем спортивном портале.