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​Эксперты назвали фаворита матча «РБ Лейпциг» – «Реал» Мадрид

12 Февраля 2024 • 13:38 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Реал Мадрид
13.02 23:00

По мнению экспертов букмекерских контор «Реал» является фаворитом предстоящего матча Лиги чемпионов, который состоится во вторник, 13 февраля 2024 года.

Победа мадридского «Реала» ожидается с вероятностью в 43,9 %, победа хозяев поля – 30,7%. Ничейный исход в матче возможен с вероятностью в 25,4%.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Реал» Мадрид состоится во вторник, 13 февраля. Начало встречи запланировано на 23.00 по московскому времени. Не пропустите бесплатную трансляцию матча на нашем спортивном портале.


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