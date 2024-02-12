Кубо продлил контракт с «Реал Сосьедадом»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо продлил контракт с клубом.

Новое соглашение 22-летнего японца рассчитано до 2029 года, сообщает пресс-служба «Реал Сосьедада».

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Отступные в контракте Кубо по прошлому контракту составляли 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету игрока 25 матчей, шесть забитых голов и три результативные передачи. «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков.

14 февраля «Реал Сосьедад» на выезде сыграет против «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.