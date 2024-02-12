Агент Захаряна оценил готовность игрока к матчу с «ПСЖ»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии игрока в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«К матчу Арсен подходит в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер. Захарян готов к матчу. Самое главное, чтобы дали место в стартовом составе, но это решение тренера», - поведал Голубин в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне Арсен сыграл 25 поединков, в которых отдал голевую передачу.

Матч между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоится в среду, 14 февраля, на стадионе в Париже. Начало – 23:00 мск.