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Лига чемпионов

Агент Захаряна оценил готовность игрока к матчу с «ПСЖ»

12 Февраля 2024 • 12:28 Комментировать

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии игрока в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«К матчу Арсен подходит в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер. Захарян готов к матчу. Самое главное, чтобы дали место в стартовом составе, но это решение тренера», - поведал Голубин в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне Арсен сыграл 25 поединков, в которых отдал голевую передачу.

Матч между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоится в среду, 14 февраля, на стадионе в Париже. Начало – 23:00 мск.

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