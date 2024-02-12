Тренер «Наполи» считает, что Лига чемпионов поможет преодолеть трудности

Наставник «Наполи» Вальтер Маццарри после поражения от «Милана» выразил мнение, что удачное выступлении в Лиге чемпионов может дать команде положительный импульс.

«Наполи» вчера уступил на выезде «Милану» со счетом 0:1. Гол забил защитник Тео Эрнандес после передачи Рафаэла Леау.

- Надеюсь, что Лига чемпионов поможет нам преодолеть эти трудности. Скоро у нас может быть полный состав. Если покажем хорошую игру в Лиге чемпионов, это может нам дать позитивный импульс для Серии А, - цитирует тренера Milan News.

«Наполи» после 24 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков. «Милан» набрал 52 очка и занимает третью строчку.

«Наполи» 21 февраля на своем поле примет «Барселону» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.