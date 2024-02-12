Симеоне высказался о матче с «Интером» в Лиге чемпионов

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал интервью после минимального поражения от «Севильи» (0:1) в поединке чемпионата Испании.

«Нам нужно набраться терпения и воспользоваться этой неделей. У нас еще есть немного времени перед игрой Лиги чемпионов. «Интеру» предстоит встреча в пятницу, тогда как мы сыграем в субботу. Но благодаря Ла Лиге и федерации у нас все спокойно», - передает слова аргентинского тренера AS.

Первый поединок плей-офф Лиги чемпионов между «матрасниками» и «нерадзурри» состоится во вторник, 20 февраля, на стадионе в Милане.