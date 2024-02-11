​Без Беллингема, но с Начо: «Реал» показал заявку на матч Лиги чемпионов

«Реал» опубликовал в социальных сетях список футболистов, которые будут готовы сыграть во вторничном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Полузащитник Джуд Беллингем отсутствует в списке, ведь он получил травму в субботней игре против «Жироны». А вот защитник Начо Фернандес в заявку попал – он будет готов сыграть.

Список игроков «Реала» выглядит так: Лунин, Кепа, Фран – Карвахаль, Начо, Васкес, Фран Гарсия, Менди, Каррильо, Рамон – Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Гюлер, Мартин, Пас – Винисиус, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

Стало известно, сколько времени пропустит Беллингем