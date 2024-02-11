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Лига чемпионов

Лига чемпионов возвращается: оцениваем шансы команд на победу в турнире

11 Февраля 2024 • 16:28 Комментировать

Уже 13 февраля возвращается всеми любимая Лига чемпионов. После зимнего перерыва стартует первый раунд плей-офф турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, у кого больше шансов на победу в этом году. Выделим главных претендентов на трофей.

ПСВ

Нидерландский клуб проводит блестящий сезон. На текущий момент команда ни разу не проиграла в 20 матчах национального чемпионата и всего в двух играх потеряла очки, сыграв вничью. Конечно, в Лиге чемпионов у ПСВ не всё так гладко, но команда смогла выбраться в 1/8 финала со второй позиции в группе B. Стоит сказать, что в последнее время в финале главного клубного европейского турнира не так много сюрпризов, но в сезоне-2018/19 даже вечно проблемный «Тоттенхэм» умудрился добраться до главного матча, поэтому нельзя исключать из гонки ПСВ, хотя победа в Лиге чемпионов пока выглядит чудом.

Вероятность победы: 3%

«ПСЖ»

Французский гранд, который перепробовал уже много различных вариантов, вплоть до подписания Неймара и Лионеля Месси, но так и не смог покорить Лигу чемпионов. В этом году у «ПСЖ», скорее всего, будет последний шанс в ближайшие годы выиграть данный трофей, ведь, по слухам, главная звезда команды Килиан Мбаппе готовится отправиться в мадридский «Реал». Если у «ПСЖ» с Мбаппе за много лет не получилось взять титул, то без него парижанам будет ещё тяжелее.

Вероятность победы: 5%

«Барселона»

У каталонского клуба огромное количество проблем как финансовых, так и игровых. «Барселона» регулярно теряет важнейших футболистов из-за травм, а летом потеряет ещё и тренера, ведь Хави Эрнандес не выдержал и объявил о своём уходе в конце сезона, заявив, что больше не может работать под таким серьёзным давлением. Отметим, что последний раз «Барселона» была в финале Лиги чемпионов в 2015 году, когда в главном матче одолела «Ювентус». Сейчас слабо верится в успех «сине-гранатовых», но по традиции «Барселону» нельзя не считать одним из фаворитов турнира.

Вероятность победы: 6%

«Бавария»

Не меньше проблем у немецкого гранда. Прошлым летом главный тренер «Баварии» Томас Тухель активно призывал клуб усилить состав и жаловался на недостаток футболистов в опорной зоне, однако позже стал менее резок в своих высказываниях. Как сообщалось в СМИ, Тухелю запретили жаловаться на отсутствие трансферов, но серьёзных изменений в составе так и не произошло. Сейчас «Бавария» переживает трудные времена, ведь команда второй год подряд рискует остаться без трофея Бундеслиги. К слову, мюнхенцам всё-таки удалось вырвать титул у дортмундской «Боруссии» только в последнем туре прошлого сезона, но в этом году есть решительно настроенный «Байер», который такой возможности может не предоставить.

Вероятность победы: 7%

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты демонстрирует классный футбол и второй год подряд является претендентом на чемпионство в Английской премьер-лиге. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов лондонский клуб не участвовал, но в этом сезоне у «Арсенала» есть все шансы побороться за трофей с лучшими европейскими командами. Стоит сказать, что «Арсенал» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов и только один раз был в финале, но сейчас у Артеты есть отличная возможность вписать своё имя в историю клуба.

Вероятность победы: 12%

«Интер»

Финалист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов и лучший итальянский клуб на данный момент. Миланский коллектив демонстрирует прекрасные результаты в Серии A. Сейчас «Интер» уверенно лидирует в чемпионате, имея отрыв от идущего на второй позиции «Ювентуса» на семь зачётных баллов. Последний раз «Интер» побеждал в Лиге чемпионов в 2010 году, но у подопечных Симоне Индзаги есть неплохие шансы вернуть трофей в Милан.

Вероятность победы: 15%

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«Реал» Мадрид

Когда речь идёт о претендентах на победу в Лиге чемпионов, то нельзя не упомянуть «Реал». В прошлом году все списали «сливочных» после неудачного выступления в чемпионате Испании и разгромного поражения от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Однако летом «Реал» получил свежую кровь в лице Джуда Беллингема, который с самого начала стал фундаментальным игроком команды, а также неожиданно для всех открыл в себе качества бомбардира. Теперь «Реал» снова является грозной силой и по праву считается одним из главных претендентов на трофей.

Вероятность победы: 20%

«Манчестер Сити»

Главным фаворитом на успех в Лиге чемпионов остаётся «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы наконец почувствовали этот приятный вкус победы, выиграв прошлогодний розыгрыш главного европейского турнира на клубном уровне. В первой части сезона «горожане» испытывали определённые трудности, но после возвращения в строй Кевина де Брёйне команда снова обрела уверенность, поэтому нет никаких предпосылок, чтобы не считать «Манчестер Сити» главным фаворитом Лиги чемпионов.

Вероятность победы: 30%

Любой другой клуб

Помимо вышеперечисленных команд в 1/8 финала Лиги чемпионов попали: «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Наполи», «Реал Сосьедад», «РБ Лейпциг», «Порту», «Лацио» и «Копенгаген». Однако все клубы не являются лидерами своих чемпионатов и проводят нестабильный сезон, по этой причине слабо верится в успех любой из этих команд.

Вероятность победы: 2%

Миляев Дмитрий


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