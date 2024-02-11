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Лига чемпионов

Луис Энрике: «ПСЖ» будет идеально готов к Лиге чемпионов»

11 Февраля 2024 • 11:35 Комментировать

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о возобновлении Лиги чемпионов. В плей-офф французскому клубу будет противостоять представитель Ла Лиги – «Реал Сосьедад».

«Есть напряженность перед Лигой чемпионов. Последние две недели разговоры только об этом турнире. Призываю всех к спокойствию. «ПСЖ» будет идеально готов к предстоящему матчу», - передает слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

Первый поединок 1/8 финала между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоится на стадионе в Париже 14 февраля. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.

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