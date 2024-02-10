​Эксперты оценили шансы на победу «Копенгагена» в матче против «Манчестер Сити»

Эксперты букмекерских контор оценили шансы «Копенгагена» на победу в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

По мнению экспертов «Копенгаген» победит в предстоящем матче Лиги чемпионов с вероятностью в 8,7%, а вот победа «Манчестер Сити» оценена в 74,3%. Ничейный результат возможен с вероятностью в 17,0%

Напомним, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 13 февраля 2024 года. Футбольный поединок начнётся в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча пройдёт на нашем спортивном портале.