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​Эксперты оценили шансы на победу «Копенгагена» в матче против «Манчестер Сити»

10 Февраля 2024 • 17:27 Комментировать
Копенгаген
...
Манчестер Сити
13.02 23:00

Эксперты букмекерских контор оценили шансы «Копенгагена» на победу в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

По мнению экспертов «Копенгаген» победит в предстоящем матче Лиги чемпионов с вероятностью в 8,7%, а вот победа «Манчестер Сити» оценена в 74,3%. Ничейный результат возможен с вероятностью в 17,0%

Напомним, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 13 февраля 2024 года. Футбольный поединок начнётся в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча пройдёт на нашем спортивном портале.


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КОПЕНГАГЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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