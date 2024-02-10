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​Гвардиола или Моуринью: какой тренер потратил на трансферы больше всех

10 Февраля 2024 • 15:45 Комментировать

В социальных сетях был обнародован рейтинг тренеров по тратам на трансферы. На первом месте расположился нынешний рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – при нём его клубы потратили на новичков 2,04 миллиарда евро.

Вторую позицию занимает ныне безработный Жозе Моуринью – 1,86 миллиарда евро. Тройку замыкает наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти с показателем в 1,69 миллиарда евро.

В топ-10 также входят Массимилиано Аллегри (1,4 млрд евро), Диего Симеоне (1,21), Мануэль Пеллегрини (1,2), Томас Тухель (1,19), Антонио Конте (1,17), Маурисио Почеттино (1,15) и Юрген Клопп (1,13).

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Жозе Моуринью Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ещё теги
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