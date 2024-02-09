​ФИФА выступила с заявлением по поводу синей карточки

В прессе появилась информация о том, что уже скоро в футболе внедрят синюю карточку. Речь о карточке, которую будут давать за определённые нарушения правил. По идее, такая карточка означает для игрока удаление с поля на десять минут.

ФИФА выступила с заявлением насчёт синей карточки.

«ФИФА хочет разъяснить, что сообщения о так называемой синей карточке на элитном уровне неверны и преждевременны. Любые испытания, если они будут, должны проходить на более низких уровнях. Этот пункт повестки будет обсуждаться на годовом общем собрании IFAB 2 марта», - говорится в сообщении ФИФА.