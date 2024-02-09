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Лига чемпионов

Раскрыты доходы «Манчестер Сити» и «Реала» за прошлый розыгрыш Лиги чемпионов слухи

09 Февраля 2024 • 14:22 Комментировать
Копенгаген
...
Манчестер Сити
13.02 23:00

Стало известно, сколько заработал английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал» Мадрид за прошлую Лигу чемпионов.

Как утверждает Diario AS, «Манчестер Сити» заработал больше «Реала». Сообщается, что казна действующего победителя Лиги чемпионов пополнилась на 134,9 миллионов евро, а «сливочные» получили за участие в турнире 133,7 миллиона евро.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов команды добрались до 1/8 финала. Первые матчи плей-офф пройдут уже 13 февраля. Соперником «Манчестер Сити» станет «Копенгаген», а «Реал» встретится с «РБ Лейпцигом». Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени.

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КОПЕНГАГЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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