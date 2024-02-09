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Раванелли: «Любопытно посмотреть, изменит ли «Интер» свой стиль в матче с «Атлетико»

09 Февраля 2024 • 00:37 Комментировать
Интер Милан
...
Атлетико М
20.02 23:00

Бывший итальянский футболист Фабрицио Раванелли поделился мыслями о противостоянии миланского «Интера» с мадридским «Атлетико».

Команды Симоне Индзаги и Диего Симеоне сыграют друг с другом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча пройдёт 20 февраля в Милане, а выездная для «нерадзурри» игра запланирована на 13 марта.

«Очень любопытно посмотреть, в какой манере «Интер» сыграет против «Атлетико». Основная интрига заключается в том, будут ли крайние защитники «Интера» занимать такие же высокие позиции, как это обычно происходит, или в игре с «Атлетико», который может за это наказать, Индзаги изменит подход», – высказался в интервью Radio Sportiva Раванелли.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Фабрицио Раванелли ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН АТЛЕТИКО М
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